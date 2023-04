Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Drei Fahrzeugführer unter Alkohol und Drogen gestoppt

Fulda (ots)

Drei Fahrzeugführer unter Alkohol und Drogen gestoppt

Gersfeld. Zu Wochenbeginn fielen Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Hilders gleich drei Fahrzeugführer auf, die augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel ein Fahrzeug führten.

Am Montagnachmittag (24.04.), gegen 15 Uhr, kontrollierten die Polizistinnen und Polizisten einen 20-jährigen Fahrer schwarzen Opel Tigra aus Gersfeld am Ebersberger Platz. Da der Verdacht bestand, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde ein Drogenvortest durchgeführt, der positiv ausfiel. Im Anschluss wurde eine Blutentnahme bei dem Gersfelder durchgeführt.

Bereits am Dienstagabend (25.04.), gegen 20.30 Uhr, bemerkten die Beamtinnen und Beamten bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Wasserkuppenstraße dann bei einem 28-jährigen Mann aus dem Oberbergischen Kreis ebenfalls Anzeichen auf berauschende Mittel am Fahrzeugsteuer. Auch hier ergab ein Vortest, dass der Fahrzeugführer vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert haben musste. In seinem weißen Iveco fanden die Hilderser Polizistinnen und Polizisten außerdem weitere Drogen auf und stellten diese sicher. Auch bei dem 28-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Doch auch ein dritter Verkehrssünder entging dem Blick der aufmerksamen Hilderser Polizeibeamtinnen und -beamten etwa drei Stunden später, gegen 23.20 Uhr, nicht. Bei einer Kontrolle in der Berliner Straße stellte sich heraus, dass der 42-jährige Mann aus Rumänien Rauschmittel zu sich genommen hatte, bevor er mit seinem Fiat Ducato im öffentlichen Verkehrsraum fuhr. Auf einen positiven Drogenvortest folgte auch bei diesem Mann eine Blutentnahme. Zudem musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 200 Euro hinterlassen.

Allen drei Fahrzeugführern untersagten die Beamtinnen und Beamten im Anschluss die Weiterfahrt. Sie müssen sich nun wegen des Verdachts des Führens eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss berauschender Mittel verantworten.

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell