Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

FD

Verkehrsunfall mit Motorrad

Eichenzell. Ein 49-jähriger Krad-Fahrer aus Eichenzell erlitt bei einem Unfall am Mittwoch (26.04.) leichte Verletzungen. Seine 50-jährige Mitfahrerin, ebenfalls aus Eichenzell, wurde schwer verletzt. Der Krad-Fahrer befuhr gegen 12 Uhr in Eichenzell die K60 aus Richtung Melters kommend in Fahrtrichtung Eichenzell. In einer leichten Linkskurve kurz vor dem Lingeshof kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in den Straßengraben. Die 50-jährige Sozius-Fahrerin stürzte vom Krad und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Krad-Fahrer wurde leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Von Fahrbahn abgekommen

Fulda. Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch (26.04.). Eine 41-jährige Seat-Fahrerin befuhr gegen 13.35 Uhr die Goethestraße in aufsteigender Richtung und kam in Höhe der Hausnummer 11 aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei touchierte sie zwei ordnungsgemäß auf dem dortigen Parkstreifen abgestellte Pkw und die Metallumrandung eines Baumes.

Polizeistation Fulda

Unfallflucht am Kolpinghaus

Hünfeld. Im Zeitraum von Dienstag (25.04.), gegen 12 Uhr, bis Mittwoch (26.04.), gegen 9 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht am Kolpinghaus. Im Bereich des Seiteneinganges in der Hindenburgallee, beschädigte eine unbekannter Verkehrsteilnehmer eine Mauer im Bereich eines Behindertenparkplatzes. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Nach ersten vorläufigen Erkenntnissen könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen roten Kastenwagen gehandelt haben. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Bei sachdienlichen Hinweisen wenden sie sich bitte an die Polizei in Hünfeld unter der Telefonnummer 06652/9658-0.

Polizeistation Hünfeld

HEF

Verkehrsunfallflucht

Bebra. Am Donnerstag (27.04.), in der Zeit von 8.50 Uhr bis 12 Uhr, parkte eine Pkw-Fahrerin aus Bebra ihren roten Toyota seitlich auf einem Parkplatz in der Nürnberger Straße. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde das Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der hinteren linken Fahrzeugseite sowie im Bereich des Fahrzeughecks beschädigt. Es entstand Schaden von circa 1.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623-937-0.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. In der Zeit von Freitag (21.04.), gegen 8 Uhr, bis Donnerstag (27.04.), gegen 19:30 Uhr, stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug seitlich gegen den am rechten Fahrbahnrand der Straße "Am Falkenblick" geparkten, silberfarbenen Mazda 6 eines 18-Jährigen aus Bad Hersfeld. Der Fahrer des Fahrzeugs entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell