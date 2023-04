Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Nach Einbruch in Werkstatt - Zeugen gesucht - Dieseldiebstahl

Nach Einbruch in Werkstatt - Zeugen gesucht

Feldatal. Eine Werkstatt in der Ermenröder Straße wurde am frühen Montagmorgen (24.04), zwischen 3 Uhr und 3.45 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Zunächst brachen die Einbrecher ein rückwärtiges Zugangstor gewaltsam auf. Anschließend entwendeten die Täter zwei dort abgestellte Oldtimer sowie fünf Diagnosegeräte, eine Überwachungskamera und drei Festplatten. Bei den gestohlenen Fahrzeugen handelt es sich um einen 1992 gebauten, schwarzen Porsche 968 mit schwarzem Targadach und einen silber-grauen Mercedes Benz W124 T, Baujahr 1989. Das gesamte Stehlgut hat einen Wert von etwa 80.000 Euro. Außerdem hiterließen die Unbekannten circa 1.000 Euro Sachschaden in den gewerblichen Räumen. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Dieseldiebstahl

Alsfeld. Aus einem weißen Mercedes Benz Actros stahlen Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (27.04.) eine noch unbekannte Menge Diesel. Hierfür brachen die Täter den Tankdeckel des in der Straße "Am Kreuzweg" in Altenburg abgestellten Fahrzeugs auf. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

