POL-PDLU: Frankenthal - Gefährliche Körperverletzung am Hauptbahnhof

Am gestrigen Montag, den 27.03.2023 kam es gegen 18:25 Uhr zu einer Mitteilung über eine Auseinandersetzung am Frankenthaler Hauptbahnhof, in welcher auch ein Stichwerkzeug verwendet würde. Vor Ort konnten sowohl ein 45-Jähriger als auch ein 18-jähriger Beteiligter angetroffen werden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kamen die beiden bis dato sich gegenseitig Unbekannten zunächst verbal in Streit. Im weiteren Verlauf trat der alkoholisierte 18-Jährige dem Kontrahenten ins Gesicht und versetzte ihm anschließend einen Stich mit einem Brieföffner in den Rücken. Eine Lebensgefahr bestand nicht. Der genaue Hergang sowie das Motiv und das Gesamtbild der Verletzungen sind Teil der Ermittlungen in dem aufgenommenen Strafverfahren.

