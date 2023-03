Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin, Rettungshelikopter im Einsatz

Dudenhofen (ots)

Am Montag gegen 14:55 Uhr befuhr eine 39-Jährige in ihrem PKW die Eichendorffstraße in Richtung Hermann-Löns-Straße und fuhr hierbei an einem am rechten Straßenrand parkenden PKW links vorbei. Währenddessen fuhr eine 36-jährige Radfahrerin aus der Brucknerstraße nach rechts in die Eichendorffstraße ein, kollidierte mit dem entgegenkommenden PKW der 39-Jährigen und stürzte zu Boden. Die 36-Jährige trug einen Unterschenkelbruch davon. Rettungsdienst und Notarzt verbrachten sie mittels Rettungshelikopter in eine Klinik. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell