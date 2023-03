Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Alkoholisiert Auto gefahren

Neuhofen (ots)

Am Sonntagabend meldete eine Zeugin bei der Polizei, dass eine Frau soeben in der Ludwigshafener Straße augenscheinlich betrunken in ein Fahrzeug gestiegen und davongefahren sei. Aufgrund des übermittelten Kennzeichens konnte an der Halteranschrift eine 59-jährige Frau angetroffen werden, die offensichtlich unter starkem Alkoholeinfluss stand. Ein bei ihr durchgeführter Atem-Alkoholtest ergab einen Wert von 2,68 Promille. Im Anschluss wurde der Frau eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Sie erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

