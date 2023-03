Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Türscheibe beschädigt

Waldsee (ots)

Zu einer Sachbeschädigung kam es am Sonntagmorgen in einem ehemaligen Hotel in der Königsberger Straße. Dort beschädigten ein 37- und 25-jähriger mittels Fußtritten eine Tür. Als dann ein 27-jähriger Mitbewohner die beiden damit konfrontierte, wurde dieser dann am Hals gepackt und nach hinten gerückt. Die beiden Männer, die die Tür beschädigt hatten, standen unter erheblichem Alkoholeinfluss. Dem 25-jährigen, der einen Atem-Alkoholwert von 3,71 Promille hatte, wurde zunächst aufgrund seiner aggressiven Stimmung ein Platzverweis erteilt. Da er diesem nicht nachkam, wurde er in polizeilichen Gewahrsam genommen. Die beiden Männer erwartet nun ein Verfahren wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung.

