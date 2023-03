POL-PDLU: Betrunken mit dem Fahrrad auf der B39 unterwegs

Speyer (ots) - 26.03.2023, 16.54 Uhr In der Kurt-Schumacher Straße wurde am späten Sonntagnachmittag eine 57 -jährige Fußgängerin, die an einer Fußgängerampel die Fahrbahn überquerte, von einem PKW Mercedes-Benz erfasst und mitgeschleift. Aktuell ist nicht klar, welcher Verkehrsteilnehmer den Verstoß gegen das Rotlicht begangen hat. Die Klärung dieser Frage ist Inhalt weiterer Ermittlungen. Die Frau war nur ...

mehr