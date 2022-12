Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesenbach/Rhein-Neckar-Kreis: 51-jähriger Mann wegen Verdachts des schweren Wohnungseinbruchsdiebstahls in Untersuchungshaft

Wiesenbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Am vergangenen Freitag gegen 12.30 Uhr informierte ein misstrauisch gewordener Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Wiesenbach die Polizei über zwei verdächtige Personen, welche sich augenscheinlich unberechtigt Zugang zu einer Nachbarwohnung verschafft hatten.

Die daraufhin als erste eintreffende Polizeistreife überraschte im rückwärtigen Bereich des Hauses die beiden Eindringlinge, die sofort die Flucht ergriffen. Einer der Beiden konnte indes durch die schnelle Reaktion der Beamtin und des Beamten gestellt werden. Bei seiner Festnahme und dem Anlegen der Handschellen leistete der Mann Widerstand, wodurch sowohl er selbst als auch die Beamtin und der Beamte leicht verletzt wurden.

Die anschließende Durchsuchung des Mannes führte zum Auffinden von mutmaßlich entwendetem Bargeld im dreistelligen Eurobereich und einer Wertsache. Der Mann führte darüber hinaus mögliches Tatwerkzeug mit sich, welches zum Aufhebeln der Eingangstüren gedient haben könnte.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der 51 Jahre alte Mann gegen 12.15 Uhr gemeinsam mit einem weiteren Mann zunächst die Hauseingangstür und im weiteren Verlauf die Abschlusstür einer Wohnung des Mehrfamilienhaues aufgehebelt haben soll. Innerhalb der Wohnung sollen sich die Verdächtigen mehrere Gegenstände im Gesamtwert von 10.000 Euro zurechtgelegt haben, um diese Beute nach und nach abzutransportieren.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg erließ die Ermittlungsrichterin des Amtsgericht Heidelbergs am 17.12.2022 gegen den Festgenommenen Haftbefehl, eröffnete diesen und setzt ihn in Vollzug. Der Mann wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern weiter an, insbesondere zur Ergreifung des zweiten Täters, dem trotz der sofort eingeleiteten Fahndung die Flucht gelungen war.

Der Komplize wird als männlich, 180 cm groß, kräftig bis korpulent, schwarze, graumelierte Haare mit dunklem Dreitagebart beschrieben. Er soll schwarze Oberbekleidung und eine schwarze Hose getragen haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon, Telefonnummer: 0621/174-4444, oder an das Polizeirevier Neckargemünd, Telefonnummer: 06223/9254-0, zu wenden.

