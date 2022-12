Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Bei Einfahrt in den Fließverkehr Unfall verursacht

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagnachmittag gegen 16 Uhr fuhr ein 38-jähriger Mann in der Unteren Hauptstraße mit seinem Audi von einer Grundstücksausfahrt in den fließenden Verkehr ein und kollidierte hierbei mit dem Ford einer 28-jährigen Frau. Nach derzeitigem Stand der Unfallermittlungen fuhr der Audi-Fahrer trotz eingeschränkter Sicht aufgrund eines geparkten Transporters auf die Straße und übersah deshalb die herannahende Ford-Fahrerin. Diese wurde durch den Unfall leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden liegt bei 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell