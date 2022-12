Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 5, Heidelberg: Eisplatte fällt von LKW und schlägt in Windschutzscheibe ein - Zeugen gesucht!

BAB 5, Heidelberg (ots)

Am Montagvormittag gegen 9 Uhr fuhr ein 55-jähriger Mann in seinem Renault auf der A5 in Richtung Karlsruhe. Kurz vor dem Autobahnrasthof Hartwald-West löste sich eine Eisplatte vom Dach eines vor ihm fahrenden LKW. Die Eisplatte schlug letztlich auf die Windschutzscheibe des Renaults auf, welche dadurch beschädigt wurde. Mit der gesprungen Scheibe fuhr der 55-Jährige auf den Rastplatz und informierte die Polizei. Diese ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht gegen den flüchtigen LKW-Fahrer. Der Schaden am Renault liegt bei 1.500 Euro. Zeugen, welche die Situation beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei Mannheim unter 0621/47093-0 in Verbindung zu setzen.

