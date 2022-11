Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Mann flüchtet nach gescheitertem Raub - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (24. November 2022) war ein 34-jähriger Krefelder gegen 16:15 Uhr auf der Friedrichstraße zu Fuß unterwegs. Kurz vor der Kreuzung mit der St.-Anton-Straße kam ein Mann auf ihn zu, verwickelte ihn in ein Gespräch und legte dabei den Arm um seine Schulter. Dann griff er plötzlich an den Hals des 34-Jährigen und versuchte, ihm die Kette zu entreißen. Das Opfer konnte den Täter an der Jacke festhalten, woraufhin dieser um Hilfe schrie. Ein Zeuge interpretierte die Situation als eine sich anbahnende Körperverletzung und stellte sich zwischen die beiden Männer. Der Räuber riss sich los, verletzte dabei den Krefelder an der Hand und flüchtete.

Der Täter ist 20 bis 30 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, hat eine leicht kräftige Statur sowie einen leichten Bauchansatz und ein "südländisches Aussehen". Er hat schwarze schulterlange Haare und einen schwarzen Dreitagebart und trug eine schwarz-blaue Winterjacke, schwarz-rote Sportschuhe, eine hellblaue Hose sowie eine Bauchtasche.

Zeugen werden gebeten, sich unter der 02151 6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (399)

