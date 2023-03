Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Verkehrsgefährdung Obere Langgasse- Zeugenaufruf(08/2503)

Speyer (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 04:10 Uhr sollte ein PKW in der Oberen Langgasse einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 18-Jährige Fahrer eines VW Passats versuchte sich durch Flucht der Kontrolle zu entziehen, konnte letztlich durch die Beamten jedoch gestellt werden. Die Flucht zog sich hierbei von Speyer, über die B 39 in Fahrtrichtung Dudenhofen bis nach Harthausen/Hanhofen über mehrere Feldwege. Im Rahmen der dann durchgeführten Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss stand und zudem zuvor Alkohol konsumiert hatte. Außerdem konnte dieser keinen Führerschein vorweisen. Auf den 18-jährigen Fahrer kommen nun Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie diverser weiterer Verkehrsdelikte, sowie ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. Zeugen oder Personen, welche durch den jungen Fahrer gefährdet wurden, werden gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail bei der Polizei Speyer zu melden (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell