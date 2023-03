Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Geschwindigkeitskontrollen im Stadtgebiet Speyer

Speyer (ots)

26.03.2023, 15.50 - 16.30 Uhr

In der Fritz-Ober-Straße wurden am Sonntagnachmittag Geschwindigkeitsmessungen, den Fahrzeugverkehr aus Richtung Petschengasse betreffend, durchgeführt. Im Rahmen dieser Kontrollstelle wurden 13 Fahrzeugführer wegen zu hohen Tempos sanktioniert. Den verantwortlichen Verkehrsteilnehmer*innen wurde von den kontrollierenden Beamten nahegebracht, dass überhöhte Geschwindigkeit weiterhin eine der häufigsten Unfallursachen ist. In mehreren Bürgergesprächen brachten Fußgänger*innen und Fahrzeugführer*innen ihr Wohlwollen hinsichtlich der Kontrolltätigkeit der Polizei zum Ausdruck.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell