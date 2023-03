Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Suche nach Unfallbeteiligten

Schifferstadt (ots)

Beim Vorbeifahren an geparkten Fahrzeugen touchierte eine 47-jährige Verkehrsteilnehmerin aus Schifferstadt in der Hauptstraße 45 einen bisher unbekannten anderen Verkehrsteilnehmer. Als sie kurze Zweit später an den dort geparkten Fahrzeugen nachschaute, konnte sie an keinem einen korrespondierenden Schaden feststellen. Danach fuhr die Dame zur Polizei, um den Sachverhalt zu melden. Der Verkehrsteilnehmer, der am vergangenen Freitag gegen 18:40 Uhr sein Fahrzeug in der Hauptstraße, in Höhe der Hausnummer 45 geparkt hatte und nun einen Schaden am linken Außenspiegel hat wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 telefonisch oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.

