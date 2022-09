POL-MK: Kontrollen anlässlich der Tuning-Veranstaltung "Seasons End" Flugplatz Meinerzhagen

Meinerzhagen (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag hebelten Unbekannte die Tür eines Notausgangs einer Bäckerei in der Oststraße auf. In der Filiale selber waren keine weiteren Beschädigungen zu erkennen. Ebenso wurde augenscheinlich nichts entwendet. Hinweise auf mögliche Täter liegen bisher nicht vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Meinerzhagen unter 02354/9199-0 entgegen. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle ...

