POL-MK: Einbruch in Bäckerei

Halver (ots) - Ein 71-jähriger Motorradfahrer aus Lünen ist am Sonntag gegen 12.40 Uhr auf der B 229 in Halver-Schmalenbach tödlich verunglückt. Der Verunglückte war mit vier Bekannten unterwegs in Richtung Halver. Sie fuhren vor dem 71-Jährigen, so dass sie den Unfall nicht beobachten konnten. Ein in Gegenrichtung fahrender Autofahrer passierte die Gruppe und ...

