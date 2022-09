Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Täter bei mutmaßlichem Einbruchsversuch überrascht/Einbruch in Harvester

Kierspe (ots)

Bewohner eines Hauses an er Wildheimstraße bemerkten am Freitagabend, gegen 23:15 Uhr, wie ein Mann und eine Frau vermummt mit Taschenlampen um das Haus schlichen. Die Bewohner eilten daraufhin hinaus. Die beiden Täter ergriffen daraufhin die Flucht. Die männliche Person trug eine blaue Jeans und eine blaue Jacke mit weißem Schriftzug auf der Brust. Die Frau eine dunkle Jacke und eine schwarze Hose. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung wurde ein PKW aus Wuppertal im Bereich der Kreuzung Wildkuhlen angetroffen. Besetzt war das Fahrzeug lediglich mit einem 35-jährigen Mann aus Wuppertal. Eine mögliche Tatbeteiligung wird geprüft. Zeugenhinweise werden durch die Polizeiwache Meinerzhagen unter 02354/9199-0 entgegen genommen. (schl)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen unbekannte Täter in einen Harvester ein, der in einem Waldgebiet an K44 in Höhlen stand. Die Täter schlugen dazu ein Fenster der Fahrerkabine ein. Anschließend entwendeten sie diverse Ausrüstungsgegenstände, darunter eine Säge, Mess- und Regelinstrumente sowie weitere Maschinen und Werkzeuge. Der dadurch entstandene Gesamtschaden liegt nach derzeitigem Kenntnisstand im mittleren vierstelligen Bereich. Täterhinweise liegen der Polizei nicht vor. (schl)

