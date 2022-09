Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kellereinbruch

Werdohl (ots)

Zwischen dem 31.08.2022 und dem 24.09.2022 wurde in ein Kellerraum eines Mehrfamilienhauses am Erlenweg eingebrochen. Die Täter brachen das Vorhängeschloss auf und gelangten so in das Kellerabteil. Angaben zur Beute konnten noch nicht gemacht werden. Täterhinweise liegen nicht vor. (wib)

