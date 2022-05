POL-COE: Lüdinghausen, B 58 (Seppenrader Str.) / Adam-Stegerwald-Str. / 2 Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Coesfeld (ots) - Schwere Verletzungen erlitt am Donnerstag (05.05.22) eine 71-jährige Pedelecfahrerin aus Coesfeld. Gegen 16.25 Uhr befuhr ein 30-jähriger Lkw-Fahrer aus Stadtlohn die Dülmener Straße in Richtung Innenstadt. An der Einmündung zum Druffels Weg beabsichtigte er nach rechts abzubiegen. Zur gleichen Zeit war die Pedelecfahrerin auf dem Radweg der ...

