POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfallflucht in der Glockengasse

Frankenthal (ots)

Im Zeitraum vom 25.03.2023, 14:30 Uhr bis 26.03.2023, 08:45 Uhr, parkte die Geschädigte ihren weißen BMW in Längsaufstellung in der Glockengasse in Frankenthal. Als diese zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Schaden entlang der Fahrerseite fest. Vermutlich touchierte ein anderer Verkehrsteilnehmer das Fahrzeug im Vorbeifahren und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Örtlichkeit. Die genaue Schadenshöhe ist Teil der Ermittlungen. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen, die in dem Zeitraum Wahrnehmungen im Bereich der Glockengasse, auch hinsichtlich motorisierter und nichtmotorisierter Zweiradfahrer, gemacht haben. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

