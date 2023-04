Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Geschäft

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Versuchter Einbruch in Geschäft

Bad Hersfeld. Ein Bekleidungsgeschäft in der Weinstraße wurde zwischen Montagmittag (17.04.) und Mittwochmittag (26.04.) Ziel unbekannter Täter. Durch Hebeln an einer Tür versuchten die Einbrecher in das gewerbliche Objekt zu gelangen. Die Zugangstür wurde beschädigt, hielt jedoch stand, sodass lediglich 500 Euro Sachschaden entstanden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell