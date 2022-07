Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Seniorin bestohlen + Mähdrescher demoliert Straßenschild + Radfahrer prallt gegen Schild + Chaoten beschädigten mehrere Autos + Einbrecher stehlen Elektroartikel + In Bäckerei eingebrochen

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 18.07.2022

+++

Bad Nauheim: Seniorin bestohlen

Eine Diebin stahl am vergangenen Freitagvormittag im Rewe-Center in der Georg-Scheller-Straße die Handtasche einer 67-jährigen Seniorin. Gegen 11.15 Uhr hatte sich die Geschädigte in der Gemüseabteilung befunden; ihre Handtasche hing am Einkaufswagen. In einem unbeobachteten Augenblick griff eine etwa 160 bis 165 cm große Frau mit schwarz-weiß gestreiftem, langen Oberteil, dunkler Hose und schwarz-weißen Schuhen zu. Die noch Unbekannte trug ein Kopftuch und eine Sonnenbrille auf dem Kopf. Außerdem hatte sie dunkle Handschuhe und eine weiße FFP2-Maske an. Bei sich trug sie auch eine schwarze Handtasche. Anschließend verließ die Dieben eilig das Geschäft. Nun ermittelt die Polizei in Friedberg und bittet um Hinweise auf die beschriebene Person unter Tel. 06031/6010. Wem war die Frau im Markt oder anschließend auf dem Parkplatz aufgefallen?

+++

Altenstadt/Höchst: Mähdrescher demoliert Straßenschild

Am Donnerstagabend beschädigte ein grüner Mähdrescher, der gegen 19.20 Uhr auf der Mittelstraße in Richtung Waldsiedlung unterwegs war, ein Verkehrsschild. Offenbar war der Fahrer der Erntemaschine einem entgegenkommenden Bus ausgewichen, woraufhin das Mähwerk gegen den Mast des Schildes stieß. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher in Richtung Waldsiedlung davon, wie Anwohner der Polizei mitteilten. Die Polizei in Büdingen bittet um Hinweise unter Tel. 06042/96480.

+++

Bad Vilbel: Radfahrer prallt gegen Schild

In Höhe der Niddabrücke ist am vergangenen Dienstag ein Radfahrer in der Kasseler Straße gegen ein Verkehrsschild gefahren und gestürzt. Der 46-jährige Biker war gegen 13.15 Uhr auf einem dortigen Radweg unterwegs, als ihm drei etwa 14- bis 15-jährige Mädchen entgegenkamen. Um eine drohende Kollision zu verhindern, wich er diesen aus und fuhr gegen das Straßenschild. Die jungen Frauen blieben daraufhin zunächst stehen, waren dann jedoch weitergelaufen. Nun ermittelt die Polizei aufgrund des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Hinweise auf die Personengruppe. Weiterhin sollen sich mögliche Zeugen, die auf den Sturz aufmerksam geworden waren, bei den Ermittlern bin Bad Vilbel melden, Tel. 06101/54600.

+++

Karben: E-Scooter gestohlen

Am frühen Sonntagmorgen stahlen Diebe in der Friedrich-Ebert-Straße in Groß-Karben einen schwarzen E-Scooter (Typ "ES1") im Wert von etwa 400 Euro. Das mittels Schloss gesicherte Elektrokleinstfahrzeug, an welchem das Versicherungskennzeichen 184-SGK angebracht gewesen war, verschwand dort zwischen 3 Uhr und 7 Uhr aus einem Hinterhof. Hinweise erbittet die Polizei in Bad Vilbel unter Tel. 06031/6010.

+++

Altenstadt: Chaoten beschädigten mehrere Autos

In der Nacht zu Sonntag zogen Chaoten durch Altenstadt und beschädigten die Außenspiegel an mehreren, geparkten Fahrzeugen. In der Mahlegasse traf es einen orangen Toyota und einen blauen Mercedes, in der Hanauer Straße einen schwarzen Opel und in der Heinstraße einen grauen Fiat. Der entstandene Gesamtschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 1.000 Euro. Aktuell lässt sich die Tatzeit eingrenzen auf Samstagabend, 21 Uhr bis Sonntagmorgen, 9 Uhr. Zudem hatten Anwohner in der Nacht gegen 4 Uhr verdächtige Geräusche wahrgenommen, jedoch keine der Taten beobachtet. Die Polizei in Büdingen ermittelt wegen Sachbeschädigung; mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06042/96480 mit den Ermittlern dort in Verbindung zu setzen.

+++

Büdingen: Einbrecher stehlen Elektroartikel

Zwischen Samstagabend (18 Uhr) und Sonntagmorgen (8.30 Uhr) drangen Straftäter gewaltsam in ein Raumausstattungsunternehmen in der Straße "Vorstadt" ein und entwendeten verschiedene Elektrogeräte. Um in die Räumlichkeiten zu gelangen, hatten die Einbrecher zuvor eine Eingangstür aufgehebelt. Hinweise erbittet die Kripo in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

+++

Büdingen: In Bäckerei eingebrochen

Kriminelle brachen zwischen Samstagnachmittag (17 Uhr) und Sonntagmorgen (5 Uhr) in eine Bäckereifiliale in der Straße "An der Saline" ein, wo sie sich an einer der dortigen Registrierkassen zu schaffen machten. Offenbar jedoch ohne Erfolg. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 mit der Kripo in Friedberg in Verbindung zu setzen.

+++

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell