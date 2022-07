Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: ACHTUNG, WETTERAU! Aktuell Welle von Schockanrufen

Friedberg (ots)

ACHTUNG, WETTERAU! Aktuell Welle von Schockanrufen

Aktuell kommt es im Wetteraukreis, insbesondere im Raum Friedberg und Bad Vilbel verstärkt zu betrügerischen Schockanrufen vermeintlicher Polizeibeamter.

Ein angeblicher Polizeibeamter meldet sich telefonisch bei Ihnen, um zu erklären, dass einer Ihrer engen Familienangehörigen kurz zuvor einen Verkehrsunfall verursacht habe, in dessen Rahmen eine andere Person schwer verletzt oder gar getötet worden wäre. Um eine drohende Gefängnisstraße abzuwenden, sei nun unverzüglich die Zahlung eines hohen Geldbetrages erforderlich.

So versuchten die Täter, sie zu drängen, ein Geldinstitut in Ihrer Nähe aufzusuchen und Ihr Erspartes abzuheben. Teils werden sie angewiesen, dass Geld bei einer nahen Gerichtskasse einzuzahlen. Auf dem Weg dorthin erhalten Sie dann telefonisch die Nachricht, dass besagte Stelle leider geschlossen sei und Sie den Betrag stattdessen einem Geldboten übergeben müssten, welcher Sie an einem bestimmten Ort treffen würde.

Hier handelt es sich um einen Betrugsversuch! Gehen Sie in keinem Falle auf die geäußerten Forderungen ein. Beenden Sie in solchen Fällen sofort das Telefonat. Rufen Sie im Zweifel den Polizeinotruf 110 an. Informieren Sie Ihre Angehörigen über derartige Betrugsmaschen!

+++

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell