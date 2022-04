Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Unfallflucht, mögliches Tatfahrzeug gesucht

Bad Kreuznach, Hermannstraße (ots)

Am 09.04.2022, zwischen 15:00 und 16:00 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Hermannstraße in Bad Kreuznach. Hierbei wurde ein am Straßenrand geparkter grauer Opel Corsa am linken Fahrzeugheck beschädigt. Es gibt Hinweise auf einen Sattelschlepper, der die Straße zur Tatzeit befuhr. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, bzw. Hinweise zum Tatfahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Kreuznach zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell