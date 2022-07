Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Wölfersheim: Geldautomaten geknackt (Folgemeldung) - Polizei bittet um Mithilfe!

Friedberg (ots)

(Erstmeldung veröffentlicht unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/5272908 )

Im Rahmen kriminalpolizeilicher Ermittlungen am Donnerstagvormittag (14.07.2022) konnten inzwischen weitere Erkenntnisse bezüglich der näheren Tatumstände gewonnen werden:

Anwohner hatten gegen 2.40 Uhr im Eingangsbereich des Gebäudes, in welchem sich unter anderem der betreffende Geldausgabeautomat befindet, vier dunkel gekleidete Männer beobachtet. Zwei der Tatverdächtigen befanden sich zu diesem Zeitpunkt im Gebäude und sollen am Automaten zugange gewesen sein, wobei sie Sturmhauben über die Köpfe gezogen hatten. Ein anderer soll vor dem Gebäude "Schmiere gestanden" haben. Der Vierte soll der Fluchtwagenfahrer gewesen sein, der mit eingeschaltetem Fernlicht vor der Tür auf die anderen wartete. Offenbar hatten die Tatverdächtigen, die sich in einer möglicherweise osteuropäischen Sprache unterhielten, Schläuche bis in das Gebäude ausgelegt. Aus noch unbekannten Gründen brachen die vier ihr Vorhaben plötzlich ab. Der PKW flüchtete mit aufbrausendem Motor eilig über die Licher- und die Brückenstraße in Richtung Ortsausgang / Autobahn 45. Wahrscheinlich handelte es sich bei dem Auto um einen hochmotorisierten, schwarzen BMW Kombi.

Da aktuell nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Täter schon Stunden zuvor am späteren Tatort waren, um sich einen Überblick zu verschaffen, bitten die Ermittler auch mögliche weitere Zeugen, denen bereits ab dem späten Mittwochnachmittag / Abend verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Licher Straße aufgefallen waren, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Kriminalpolizei zu melden. Wem ist zudem ein schwarzer BMW begegnet, der kurz nach der versuchten Tat mit hohem Tempo in Richtung Autobahn davonbrauste?

