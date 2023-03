Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Dachstuhlbrand

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Ein Schwerverletzter und mehrere hunderttausend Euro Sachschaden sind die Folgen eines Brandes, der sich in der Nacht zum Samstag (04.03.2023) in Stuttgart-Zuffenhausen ereignet hat. Gegen 03.30 Uhr meldete eine Passantin einen Dachstuhlbrand eines Wohngebäudes an der Güglinger Straße. Beim Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei befand sich die Wohnung im zweiten Obergeschoss bereits in Vollbrand, aus einem Fenster ragten meterhohe Flammen. Durch die Feuerwehr konnte der 93 Jahre alte Bewohner mit Verletzungen aus der Brandwohnung geborgen werden. Drei weitere Hausbewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Gegen 05.15 Uhr konnte der Brand durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der 93-Jährige wurde stationär in einem Stuttgarter Krankenhaus aufgenommen. Da die Wohneinheiten nicht mehr bewohnbar sind, wurden die drei unverletzten Bewohner in einem Hotel untergebracht. Durch herabfallenden Brandschutt wurden zusätzlich drei vor dem Haus geparkte Fahrzeuge beschädigt. Hier entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell