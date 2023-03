POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Feuerbach (ots) - Unbekannte Täter sind am Donnerstagabend (02.03.2023) am Spitzweg in eine Wohnung eingebrochen. Die Unbekannten schlugen zwischen 18:50 Uhr und 20.10 Uhr eine Terrassentür im Erdgeschoss ein und gelangten so in das Einfamilienhaus. Anschließend flüchteten sie in Richtung Kaulbachweg. Ob sie etwas stahlen ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der ...

