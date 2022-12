Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Versuchter Wohnungseinbruch in ein Mehrfamilienhaus in der "Lange Straße"

Hattingen (ots)

Am Samstag, den 17.12.2022, in der Zeit von 17 bis 19.05 Uhr hebelten unbekannte Täter ein Fenster einer Erdgeschosswohnung auf und betraten hierdurch eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Die Wohnung wurde teilweise durchwühlt, entwendet wurde jedoch nichts. Der oder die Täter flüchteten anschließend in unbekannter Richtung.

