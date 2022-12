Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Verkehrsunfall in der Mittelstr., eine Person schwerverletzt

Ennepetal (ots)

Ein 36-jähriger Breckerfelder befuhr am 18.12.2022 gegen 04.35 Uhr die Mittelstraße in Ennepetal. In Höhe Hausnummer 88 kam dieser, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, mit seinem VW von der Fahrbahn ab und stieß frontal mit einem am Fahrbahnrand geparkten Auflieger eines LKW zusammen. Der Fahrzeugführer wurde schwerverletzt einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand erheblicher Sachschaden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die Mittelstraße komplett gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell