POL-EN: Hattingen - Einbruch in Einfamilienhaus in Niederwenigern

Wetter (ots) - Am 16.12.22, gegen 15:15 Uhr, stand in der Straße Im Mühlenteich 15, eine 59 Jährige Wetteranerin hinter ihrem geparkten Pkw, halb auf der Straße halb in der Parkbucht, um etwas aus dem Kofferraum auszuladen. Gleichzeitig befuhr eine 46 Jährige Sprockhövelerin mit ihrem Dacia Duster die Straße Im Mühlenteich in Fahrtrichtung Voßhöfener Straße und touchierte mit ihrem rechten Außenspiegel den ...

mehr