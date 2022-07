Polizei Dortmund

POL-DO: Auseinandersetzung unter mehreren Personen endet für zwei Männer im Polizeigewahrsam

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0736

In der Nacht zu Sonntag (3. Juli) kam es an der Berghofer Straße zu einem Körperverletzungsdelikt zwischen mehreren Personen. Der daraus resultierende Polizeieinsatz endete anschließend mit zwei Festnahmen.

Gegen 00.48 Uhr stellten die hinzugerufenen Polizisten mehrere Personen in einem Hinterhof an der Berghofer Straße in Dortmund fest. Die Beamten versuchten vergeblich die Auseinandersetzung zu schlichten. Vielmehr ließen die Personen die Aggressionen an den Einsatzkräften aus und beleidigten diese. Ein offensichtlich alkoholisierter 41-Jähriger aus Dortmund unterschritt immer wieder den Sicherheitsabstand und schlug den Einsatzmehrzweckstock von einem Polizisten weg. Darüber hinaus näherte er sich bedrohlich nah. Nach mehrfacher Androhung setzten die Einsatzkräfte das DEIG ein, dessen Wirkung allerdings ausblieb. Erst nach dem Einsatz von Pfefferspray konnte der 41-Jährige überwältigt und festgenommen werden.

Auch ein 32-jähriger Dortmunder, der zuvor an der Auseinandersetzung beteiligt war, zeigte sich während des Einsatzes zunehmend aggressiv. Auch er ließ sich nicht beruhigen. Erst als die Beamten erneut das DEIG zogen und zur Verstärkung der Androhung einen Lichtbogen auslösten, beruhigte er sich für einen kurzen Moment. Die Einsatzkräfte nutzen den Moment und konnten den 32-Jährigen festnehmen.

Um weitere Straftaten zu verhindern, endete für beide Dortmunder die Nacht im Polizeigewahrsam.

Die beiden erwartet nun ein Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie wegen Körperverletzungsdelikte.

