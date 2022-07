Polizei Dortmund

POL-DO: Zwei Tatverdächtige nach Einbruch in Firmengebäude festgenommen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0737

Nach einem Einbruch in ein Firmengebäude auf dem Tankweg in Dortmund konnten Einsatzkräfte der Polizei in der Nacht zu Montag (4.7.) zwei Tatverdächtige festnehmen.

Gegen 1 Uhr hatte der Einbruchalarm des Gebäudes ausgelöst und eine Zeugin hatte daraufhin die Polizei verständigt. Diese stellte an einem Tor Einbruchspuren fest. Im Rahmen der Tatortbegehung fiel den Beamten ein Auto auf, das eigentlich in den Tankweg einbiegen wollte, beim Erblicken der Polizei jedoch wendete und davon fuhr. Die Polizisten konnten das Auto wenig später anhalten und kontrollieren. Bei der Kontrolle fanden sie Einbruchswerkzeug, welches zu den Spuren an dem Firmengebäude passte.

Der 20-jährige Fahrer sowie der 14-jährige Beifahrer, beide aus Dortmund, wurden festgenommen und zur Polizeiwache Nord gebracht. Beide Personen sind der Polizei bereits wegen ähnlicher Delikte bekannt.

Haftgründe lagen gegen den 20-jährigen Dortmunder nicht vor. Die Tatverdächtigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell