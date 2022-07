POL-DO: Paketzusteller hilft Polizei beim Einfangen eines Schafbocks auf der Autobahn 2 bei Bönen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0737 Nach einem Einbruch in ein Firmengebäude auf dem Tankweg in Dortmund konnten Einsatzkräfte der Polizei in der Nacht zu Montag (4.7.) zwei Tatverdächtige festnehmen. Gegen 1 Uhr hatte der Einbruchalarm des Gebäudes ausgelöst und eine Zeugin hatte daraufhin die Polizei verständigt. Diese stellte an einem Tor Einbruchspuren fest. Im ...

mehr