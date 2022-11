Polizei Düren

POL-DN: Einbrüche in Merzenich und Titz

Merzenich/Titz (ots)

Im Kreis Düren hat es erneut zwei Einbrüche gegeben: In Merzenich auf der Straße "An der Windmühle" und in Titz auf der Straße "Wasserwerk". In beiden Fällen hofft die Polizei auf Zeugen.

In Merzenich sind Unbekannte am Donnerstag (19.11.2022) in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 10:00 Uhr und 18:50 Uhr verschafften sich die Täter durch die Wohnungstür Zutritt zu den Räumlichkeiten. Nachdem sie mehrere Räume durchwühlt hatten, flüchteten sie mit ihrer Beute. Sie entwendeten eine Kaffeemaschine, Bargeld sowie Schmuck in Höhe eines mittleren fünfstelligen Eurobetrags. Auch in Hasselsweiler drangen unbekannte Täter durch die Eingangstür in ein Haus ein. Hier lässt sich die Tat in den Zeitraum zwischen Dienstag (08.11.2022), 19:30 Uhr, und Donnerstag (10.11.2022), 18:15 Uhr, einordnen. Die Täter öffneten sämtliche Schränke und Schubladen. Dann flüchteten sie. Ob die Täter Beute machen konnten ist bislang unklar.

Zeugen, die Hinweise zu den Fällen geben können, werden gebeten sich unter der 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell