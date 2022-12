POL-EN: Hattingen - Einbruch auf Firmengelände

Hattingen (ots) - Am Freitag den 16.12. nutzten bisher unbekannte Täter die vierstündige Abwesenheit (15:00 Uhr - 19:00 Uhr) des Bewohners und verschafften sich Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Talstraße in Niederwenigern. Sie gelangten über das rückwärtige Schlafzimmerfenster in das Haus und durchsuchten mehrere Räume. Ob etwas entwendet wurde, ist bisher nicht bekannt. Täterhinweise liegen nicht vor. ...

