Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lingenfeld - Einbruch in Fahrradgeschäft

Lingenfeld (ots)

Am Donnerstagmittag brach ein 46-jähriger Einbrecher in der Mittagspause in ein Fahrradgeschäft in der Hauptstraße von Lingenfeld ein. Ein aufmerksamer Zeuge verständigte unmittelbar die Polizei. Im Rahmen der Fahndung konnte der Täter in einem nahegelegenen Supermarkt festgenommen werden. Es stellte sich heraus, dass er zuvor Bargeld aus dem Fahrradgeschäft entwendete. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell