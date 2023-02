Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Polizeieinsatz nach Alarmauslösung an BBS

Germersheim (ots)

Am 17.02.2023 gegen 11:00 Uhr wurde ein Alarm in der Berufsbildenden Schule in Germersheim ausgelöst. Einsatzkräfte sind noch vor Ort und überprüfen sämtliche Räumlichkeiten. Bislang gibt es keinerlei Hinweise, auf eine tatsächliche Gefahrenlage. Nach Beendigung des Einsatzes wird nachberichtet.

