BPOL-HB: iPad bei Luftsicherheitskontrolle entwendet

Bremen (ots) - Bahnstrecke Walsrode - Buchholz in der Nordheide, 05.02. 2023 Schneverdingen: Unbekannte Täter haben mehrere Betonplatten des nebenliegenden Kabelschachtes zwischen den Schienen gestapelt. Eine Regionalbahn überfuhr die Hindernisse, wurde aber nicht beschädigt. Die Platten wurden am Montag in der Zeit von 17:20 - 18:00 Uhr an der Eisenbahnbrücke des ...

mehr