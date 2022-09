Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei Einbrüche an der Christoph-Siebe-Straße sowie weitere Versuche

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Freitag auf Samstag (16.09. - 17.09.) in zwei Wohnhäuser an der Christoph-Siebe-Straße im Ortsteil Wiedenbrück eingebrochen. Den Erkenntnissen zufolge warfen die Einbrecher bei beiden in unmittelbarer Nähe zueinander liegenden Einfamilienhäusern mit einem Stein ein Fenster ein. In einem der Häuser wurden Alkoholika gestohlen. Aus dem zweiten Haus nahmen die Täter eine Geldbörse mit einer geringen Menge Bargeld sowie Zigaretten mit.

Darüber hinaus wurden der Polizei Gütersloh weitere Einbruchsversuche im gleichen Tatzeitraum gemeldet. An den Straßen Kaspar-v.-Zumbusch-Straße, Burgweg sowie Klosterwall versuchten unbekannte Täter ebenfalls in Wohnhäuser einzudringen, scheiterten jedoch dabei. Inwieweit es hierbei Tatzusammenhänge gibt, ist derzeitig Bestandteil der Ermittlungen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den Tatzeitraum an den Tatorten oder in deren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell