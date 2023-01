Polizei Köln

POL-K: 230126-5-K Kripo Köln durchsucht alte Mülheimer Werkshalle - Haftbefehle vollstreckt

Köln (ots)

Verstärkt durch Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei durchsucht heute (26. Januar) seit 9 Uhr die Kriminalpolizei Köln auf der Grundlage eines richterlichen Beschlusses eine offiziell leerstehende Werkshalle in Köln-Mülheim. Die Beamten umstellten die weitläufige Industriebrache an der Deutz-Mülheimer Straße, drangen in das Gebäude vor und stellten dort umfangreiches, mutmaßlich gestohlenes Konzert-Equipment, Material zur Herstellung von Betäubungsmitteln sowie Amphetamin und ein E-Bike und einen E-Scooter, die auch als gestohlen angezeigt waren, sicher. Gegen einen vor Ort angetroffenen, 25 Jahre alten Drogenkonsumenten lag ein Haftbefehl vor, den die Polizisten vollstreckten. Bereits am Dienstag (24. Januar) hatten Kriminalbeamte seinen 38-jährigen, mutmaßlichen Komplizen und Hauptverdächtigen in einem weiteren Strafverfahren festgenommen. Beiden Männern wird vorgeworfen, gemeinschaftlich in der Zeit vom 17.-20. Dezember in Proberäume an der nahegelegenen Hafenstraße eingebrochen zu sein und dort hochwertige Musikinstrumente, Lautsprecherboxen, Verstärker und Mischpulte gestohlen zu haben.

Umfangreiche Ermittlungen des Kriminalkommissariats 71 führten die Fahnder zu dem 38-Jährigen, der in der stillgelegten Halle mit dem Diebesgut und Betäubungsmitteln illegale Ravepartys veranstalten solle.

Die Ermittlungen dauern an. (cg/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell