Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Radfahrerin übersehen und leicht verletzt

Sprockhövel (ots)

Ein 80-jähriger Schwelmer war am Montagmorgen mit seinem Van auf der Elfringhauser Straße in Richtung Elberfelder Straße unterwegs. Er übersah in Höhe der Hausnummer 32 eine vorausfahrende 39-jährige Fahrradfahrerin und fuhr auf. Das Fahrrad wurde aufgeladen und die Fahrerin stürzte auf die Fahrbahn. Sie wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

