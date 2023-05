Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Bedrohungslage

Am Mittwoch, 3. Mai 2023, gegen 11:00 Uhr entwickelte sich in Cloppenburg im Bereich Am Forstgarten/Drüdingstraße eine Bedrohungslage.

Bei der Durchsetzung eines gerichtlichen Beschlusses zur Abklärung einer möglichen Kindeswohlgefährdung wurde die Polizei Cloppenburg um Unterstützung des Landkreises Cloppenburg bei einer Inobhutnahme gebeten.

Die Eltern weigerten sich, das Kind zu übergeben. Im weiteren Verlauf bewaffneten sie sich mit Stichwaffen. Zum Schutz der Anwohner wurde das Wohngebäude komplett geräumt. Die Eltern verließen dann mit dem Säugling die Wohnung und begaben sich zu Fuß auf die Straße. Dort konnte zunächst der Kindsvater und kurze Zeit später die Kindsmutter durch professionelles und umsichtiges Eingreifen von Einsatzkräften entwaffnet werden, so dass niemand verletzt wurde. Das Kind konnte anschließend dem Jugendamt übergeben werden. Die Eltern wurden in Gewahrsam genommen. Eine Gefahr für die Anwohner bestand zu keinem Zeitpunkt.

Aufgrund der Bewaffnung des Kindsvaters sowie dessen Verhalten gegenüber den Einsatzkräften liegt hier aus Sicht der Staatsanwaltschaft Oldenburg ein Anfangsverdacht wegen eines versuchten Tötungsdeliktes zum Nachteil der Einsatzkräfte vor, weshalb nun gegen den Kindsvater in diese Richtung ermittelt wird. Angaben zu weiteren Maßnahmen können aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht gemacht werden.

