BPOL NRW: Randalierer greifen Bahnmitarbeiter an - Bundespolizisten nehmen "Fans" in der S9 fest

Essen - Gladbeck (ots)

Gestern Abend (30. April) sollen Reisende in einem Zug diverse Aufkleber angebracht haben. Zugbegleiter die das mitbekommen haben, wurden von den Männern (31, 32) angegriffen.

Gegen 19:45 Uhr alarmierten Reisende in der S9 bei Essen-Dellwig-Ost die Bundespolizei. Zusammen mit Kräften der Polizei Essen erreichten die Bundespolizisten wenig später den Haltepunkt. Nach Zeugenangaben sollen zwei junge Männer in der S-Bahn diverse Aufkleber eines Essener Fußballvereins angebracht haben. Mitarbeiter der Deutschen Bahn sollen das beobachtet haben und die Gladbecker aufgefordert, die Aufkleber zu entfernen. Daraufhin sollen die Deutschen jedoch aggressiv geworden sein und die Bahnmitarbeiter beleidigt haben. Als die Zugbegleiter sie dann des Zuges verwiesen haben sollen, griffen die 31- und 32-Jährigen die Mitarbeiter mit Schlägen und Tritten an. Diese wehrten sich aber offensichtlich und hielten die Angreifer bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte fest.

Auch gegenüber den Uniformierten verhielten sich die Randalierer uneinsichtig und beleidigten diese.

Durch den Vorfall kam es zu Verspätungen der S9, sowie für nachfolgende Zugverbindungen.

Die Bundespolizisten sicherten Beweise, befragten Zeugen und leiteten Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung ein.

