BPOL NRW: Platzverweis ignoriert - Beamten getreten: Bundespolizei nimmt aggressiven Mann in Gewahrsam

Platzverweis ignoriert - Beamten getreten: Bundespolizei nimmt aggressiven Mann in Gewahrsam

Köln

Heute Morgen (28. April) sprachen Einsatzkräfte der Bundespolizei einem aggressiven 25-Jährigen am Kölner Hauptbahnhof einen Platzverweis aus. Der Mann ignorierte diesen nicht nur, sondern beleidigte die Beamten und trat einen von ihnen gegen den Oberkörper.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten heute in den frühen Morgenstunden gegen 03:30 Uhr am Kölner Hauptbahnhof einen jungen Mann, der trotz mehrfacher Aufforderung eine Bahnreisende nicht in Ruhe gelassen haben soll. Während der polizeilichen Maßnahme verhielt sich der Mann durchweg unkooperativ und schrie die Beamten an. Nachdem diese einen Platzverweis aussprachen, nahm die Aggressivität des Irakers deutlich zu und er gab lautstark an, dass er der Anordnung nicht nachkommen werde. Auf der Dienststelle der Bundespolizei schlug und trat der Mann zunächst mit voller Wucht gegen die Türen und Wände, wehrte sich anschließend vehement bei der Durchsuchung. Hier traf er einen Beamten mit seinem Fuß am Oberkörper und Oberschenkel. Die Einsatzkräfte fertigten eine Strafanzeige wegen Widerstands und tätlichem Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und nahmen den wegen ähnlicher Delikte Polizeibekannten in Gewahrsam.

