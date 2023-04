Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Viel Geld in kleinen Scheinen - Bundespolizei stellt 39.000 Euro sicher - Herkunft zweifelhaft

Aachen (ots)

Schon einiges auf dem Kerbholz hatten 2 deutsche Männer bei der Einreise am Donnerstagabend aus Belgien auf der A 44. Da schauten die Beamten der Bundespolizei naturgemäß ein wenig genauer hin. Auf dem Rücksitz entdeckten sie einen prall gefüllten Rucksack mit jeder Menge kleiner Geldscheine. Bei der Nachfrage konnte der Fahrer keine plausiblen Erklärungen für Herkunft und Verwendung des Geldes geben und verstrickte sich immer mehr in Widersprüche. Wegen des Verdachts der Geldwäsche wurde das Geld sichergestellt. Der Vorgang wurde an die Kollegen der Zollfahndung übergeben. Mittels Zählmaschine konnte der Gesamtbetrag von 39.000 Euro festgestellt werden. Die Ermittlungen dauern zurzeit noch an.

