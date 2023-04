Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bußgelder nicht beglichen - Bundespolizei nimmt zweifach gesuchten Mann fest

Düsseldorf (ots)

Während der Ausreisekontrolle eines Fluges nach Pristina/Kosovo stellten die Beamten der Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf am gestrigen Donnerstagmittag (27.04.2023) einen 38-jährigen Mann fest, der zur Fahndung ausgeschrieben war. Der kosovarische Staatsangehörige wurde wegen der Nichtbegleichung von Bußgeldern von gleich zwei Staatsanwaltschaften per Haftbefehl gesucht. Der erste wurde durch die Staatsanwaltschaft Koblenz ausgestellt, der zweite durch die Staatsanwaltschaft Dortmund. Doch die Erzwingungshaft von insgesamt 12 Tagen konnte der in Dortmund lebende Mann abwenden, indem er die Geldbußen in Gesamthöhe von knapp 700 Euro vor Ort bei der Bundespolizei beglich. Im Anschluss setzte der in Dortmund lebende Mann seine Reise fort.

