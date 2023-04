Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Girls´ Day bei der Bundespolizeiinspektion Kleve und im Bundespolizeirevier Kempen

Kleve - Kempen (ots)

Am 27. April 2023 beteiligte sich die Bundespolizeiinspektion Kleve am bundesweiten Aktionstag "Girls` Day". Die Bundespolizeiinspektion Kleve informierte, wie auch andere Behörden und Unternehmen, an diesem Tag über den Beruf und hatte 28 Schülerinnen in Kleve und in Kempen zu Gast. Unsere Kolleginnen stellten die unterschiedlichen Aufgaben der Bundespolizei vor und informierten über die Einstellungsvoraussetzungen. Bei einem Rundgang durch die Dienststelle konnte den Mädchen einen Einblick in die verschiedensten Arbeitsbereiche der Bundespolizeiinspektion in Kleve und im Bundespolizeirevier in Kempen gewährt werden.

Die Abnahme von Fingerabdrücken, Spurensicherung sowie ein paar Tipps und Tricks aus dem Polizeitraining zur Selbstverteidigung wurden gezeigt und anschließend geübt. Auch die Diensthundeführer der Bundespolizeiinspektion Kleve stellten mit ihren Hunden die interessante Arbeit im Rahmen einer Vorführung dar.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell