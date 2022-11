Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (464/2022) Drei Jahre alte BMW S 1000 RR verschwunden - Unbekannte stehlen Motorrad aus Garage in Seeburg

Göttingen (ots)

Seeburg, Am Wall

Montag, 7. November 2022, zwischen 07.30 und 15.00 Uhr

SEEBURG (jk) - In Seeburg (Landkreis Göttingen) ist am Montag (07.11.22) eine BMW S 1000 RR verschwunden. Unbekannte stahlen das rot-weiß-schwarz lackierte Motorrad nach derzeitigen Ermittlungen im Laufe des Tages aus einer Garage in der Straße "Am Wall". Es wird angenommen, dass die Täter die drei Jahre alte Maschine auf einem Anhänger abtransportierten. Der Zeitwert beträgt rund 15.000 Euro. Hinweise auf die Diebe gibt es derzeit nicht. Die Polizei Duderstadt ermittelt. Sachdienliche Hinweise insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen werden unter der 05527/98010 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell