POL-GÖ: (462/2022) Versuchter Zigarettendiebstahl aus Supermarkt in Bad Lauterberg - Weitere Taten in Osterode, Herzberg und Teichhütte, Zusammenhang nicht auszuschließen

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, Lutterstraße

Samstag, 5. November 2022, gegen 16:15 Uhr

BAD LAUTERBERG (jk) - Unbekannte haben am vergangenen Samstag (05.11.22) in Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) versucht, Zigaretten aus einem Supermarkt in der Lutterstraße zu stehlen. Nach derzeitigen Ermittlungen betraten die mutmaßlichen Diebe gegen 16.15 Uhr das Geschäft. Hier verwickelte einer von ihnen eine Mitarbeiterin in ein Gespräch, währenddessen ein Komplize das Ablenkungsmanöver nutzte und unbemerkt in das Marktbüro eindrang, in welchem u. a. die Tabakwaren gelagert werden. Als die Täter gestört wurden, flüchteten sie ohne Beute in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05524/9630 bei der Polizei Bad Lauterberg zu melden.

Drei weitere Taten am Samstag in Osterode, Teichhütte und Herzberg

Der Lauterberger Fall reiht sich ein in eine Serie weiterer Taten nach demselben Muster im Altkreis. Auch in Osterode, Herzberg und Teichhütte schlugen Zigaretten-Diebe am späten Samstagnachmittag in Supermarkt-Filialen zu. Während die Täter in der Osteroder Lindenstraße und in Teichhütte keine Beute machten, konnten sie in Herzberg ca. 30 Stangen Zigaretten im Gesamtwert von ca. 2500 Euro stehlen. Nach dem versuchten Diebstahl in Osterode fiel ein mit drei männlichen Personen besetzter, grauer Audi-Kombi mit getönten Scheiben und Münchener-Kennzeichen auf. Sachdienliche Hinweise zu diesen drei Taten und auch dem beobachteten Fahrzeug nimmt die Polizei Osterode unter Telefon 05522/5080 entgegen.

Aufgrund der identischen Begehungsweise schließen die zuständigen Ermittler einen Tatzusammenhang nicht aus. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

